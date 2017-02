Syrische Armee rückt von Süden gen Al Bab vor

Am heutigen Samstag hat die syrische Armee nach mehrtägigen Gefechten mit ISIS-Terroristen die Ortschaft Aran südlich der Stadt Al Bab östlich Aleppo eingenommen.

Die Lage in der Gegend sieht demnach etwa wie folgt aus:

Wie berichtet wird, kämpft die syrische Armee an der Front gegenwärtig bereits gegen ISIS-Terroristen in der Gegend der nördlich von Aran gelegenen Ortschaft Birat Al Bab.

Damit liegt es durchaus im Bereich des möglichen, dass die syrische Armee demnächst auch in die Stadt Al Bab selbst einrücken wird. Diese Entwicklung würde zu vor einigen Wochen kursierenden Gerüchten passen, denen zufolge es eine russisch-türkische Einigung gegeben habe, derzufolge die Stadt Al Bab von der syrischen Armee von ISIS-Terroristen befreit werden soll und dann natürlich auch unter Kontrolle der syrischen Armee bleiben soll.

Auch ansonsten läuft es im Moment ziemlich rund für die syrische Armee. So wurden beispielsweise in jüngster Zeit auch aus der Gegend westlich von Palmyra und aus Deir Ezzor Fortschritte der syrischen Armee gemeldet.

Es spricht viel dafür, dass die politische Großwetterlage, insbesondere die türkische Annäherung an Russland und die Wahl von Trump zum US-Präsidenten, die Terroristen frustriert und die Erfolge der Armee an praktisch allen Fronten begünstigt. So machen die USA In der Provinz Idlib etwa mit zunehmenden Drohneneinsätzen gegen Al Kaida klar, dass sie die dortigen Terroristen auch als ihre Feinde betrachten, und in der Provinz Deir Ezzor sieht es so aus, als ob die von den USA unterstützten SDF-Kräfte von Norden her auf die Stadt Deir Ezzor vorrücken und die syrische Armee damit dort in ihrem Kampf gegen ISIS entlasten.