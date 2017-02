US-Präsident Trump verhängt weitere sinnlose Sanktionen gegen Iran

Der neue US-Präsident Trump hat am heutigen Freitag die Tradition seines Vorgängers Barack Obama fortgesetzt und sinnlose Sanktionen gegen 13 Personen und zwölf Unternehmen verhängt, die iranisch sind oder irgendwie mit dem Iran zu tun haben sollen.

Folge der Verhängung dieser Sanktionen ist, dass die ohnehin schon über 1000 Seiten lange Namensliste der „Specially Designated Nationals“ des im US-Fnanzministerium angesiedelten „Office of Foreign Assets Control“ um noch einige Zeilen länger wird. So wird nun etwa auch die kleine libanesische Firma „Reem Phamaceutical“ sanktioniert, die, wie sie auf ihrer Webseite schreibt, hauptsächlich aus Spanien, Italien und Deutschland stammende Arzneitmittel und Medizinprodukte lokal und im nahen Osten vertreibt. Da die Sanktionen – wie auch unter Barack Obama üblich – als sekundäre Sanktionen ausgeführt sind, müssen sich die spanischen, italienischen und deutschen Arzneimittelfirmen also nun einen neuen Distributor suchen, wenn sie nicht ihrerseits die sekundären US-Sanktionen verletzen wollen. Anders ausgedrückt: die Leute von „Reem Phamaceutical“ müssen wohl nun eine neue Firma registrieren, wenn sie ihre Arbeit fortführen wollen.

Solche Sanktionen, die auch von Trumps Vorgänger Obama bis zum Schluss seiner Amtszeit andauernd gegen irgendwelche Leute und Firmen verhängt wurden, die irgendetwas mit dem Iran zu tun haben sollen, haben kaum praktische Auswirkungen und sind eher symbolisch zu sehen, wobei man getrost davon ausgehen kann, dass ihre symbolische Wirkung vornehmlich darin besteht, in den betroffenen Staaten das Ansehen der USA zu schädigen. In Bezug auf Iran kann man bislang also durchaus von einer nahtlosen Fortsetzung der Politik von Obama durch Trump sprechen, auch wenn Trump selbst seiner Iran-Politik per Twitter einen harten Anstrich verleiht. Bedeutsamer könnte demgegenüber ein offenbar auch an die Presse weitergegebener Brief von 22 US-Senatoren, darunter zehn Demokraten und zwölf Republikaner, sein, mit dem sie US-Präsident Trump zu weiteren Sanktionen gegen den Iran drängen. Bemerkenswert daran ist nicht so sehr, dass Senatoren auch den neuen US-Präsidenten zu Sanktionen gegen Iran drängen, sondern dass da bislang offenbar nur 22 von 100 Senatoren unterzeichnet haben. Bislang sah das eigentlich immer so aus, dass die Israel-Lobby locker mehr als die Hälfte des Senats dazu bringen konnte, den jeweiligen US-Präsidenten mit offenen Briefen zu einer iran-feindlicheren Politik zu drängen.

Was hingegen bedenklich aussieht, ist, dass Trump seine UN-Botschafterin Nikki Haley die vor einigen Tagen wieder begonnenen großangelegten ukrainischen Angriffe auf die autonomen Volksrepubliken des Donbass als „aggressive Aktionen Russlands“ verurteilen lassen hat, und er damit die Kiewer Junta geradezu ermutigt hat, ihre aus durchschaubaren Gründen neubegonnenen Massaker im Donbass fortzusetzen. Bezüglich der Ukraine die Märchen der Kiewer Junta und ihrer Unterstützer von einer angeblichen russischen Aggression nachzuplappern, um damit in den USA innenpolitische Kritik wegen zu großer Nähe zu Russland zu besänftigen, kann leicht zu Eskalationen mit unkontrollierbarer Dynamik führen, die nicht nur Tausende Tote mit sich bringen, sondern auch das notwendige Vertrauen für den von Trump geplanten gemeinsamen russisch-amerikanischen Kampf gegen den Terror zerstören, und damit den ganzen geplanten Neuanfang in der US-Außenpolitik unter Trump zunichte machen.