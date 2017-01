Osprey Down nahe Radaa in Jemen

Am frühen Sonntag Morgen meldete die Ansarullah nahestehende jemenitische TV-Station Al Masirah, dass die Luftwaffe der saudisch-amerikanischen Aggression im direkt nördlich der Stadt Radaa gelegenen Bezirk Qurashiyah der jemenitischen Provinz Bayda einen Überfall auf ihre eigenen Söldner durchgeführt und auch zahlreiche Häuser in der Gegend bombardiert hat.

Al Masirah schrieb dazu weiter lapidar, es sei nicht das erste Mal, dass die heuchlerischen Kräfte der Aggression ihre eigenen Söldner liquidieren, nachdem sie ihre Aufgaben erfüllt haben.

Am Abend veröffentlichte das Zentralkommando der Streitkräfte der USA eine Mitteilung, derzufolge ein US-Soldat bei einer Bruchlandung während einer Operation zur Erstürmung eines Hauptquartiers von Al Kaida im Jemen ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden seien. Schätzungsweise 14 Al-Kaida-Terroristen seien bei der Operation getötet worden und wertvolle Informationen seien gewonnen worden, die eine Einsicht in die Planung zukünftiger Terroranschläge geben würden. Dies sei die erste Operation in einer Serie von aggressiven Schritten gegen Terrorplaner im Jemen und weltweit gewesen. Ähnliche Operationen hätten in der Vergangenheit Informationen über die Logistik und Bemühungen zur Rekrutierung und Finanzierung von Al Kaida erbracht, hieß es in der Mitteilung des Zentralkommandos weiter.

CBS meldete unter Verwendung von AP, bei dem Einsatz gegen Al Kaida im Dorf Yakla nahe Radaa habe es neben einem toten US-Soldaten rund 30 weitere Tote gegeben, darunter Frauen und Kinder. Der Nachteinsatz sei vom neuen US-Präsidenten Trump angeordnet worden und vom Navy SEAL Team 6 durchgeführt worden. Im Verlauf der Operation sei ein Kipprotor-Flugzeug vom Typ MV-22 Osprey bruchgelandet und habe, da das Fluggerät nicht wieder abheben konnte, daraufhin von den US-Streitkräften gezielt zerstört worden. Ein Mitglied der Familie Awlaki habe AP erzählt, unter den Toten soll sich eine achtjährige Tochter des vor einigen Jahren mit einem gezielten Luftangriff getöteten US-Bürgers Anwar Al Awlaki befunden habenm die dort, wo der Überfall am Sonntag stattfand, gerade zu Besuch gewesen sei, heißt es da weiter, und auch seien einige saudische Bürger ums Leben gekommen.

Das Ereignis ist hochinteressant, denn es hat den Anschein, als würden die USA unter Präsident Trump den Al-Kaida-Teil der saudisch geführten Kriegskoalition gegen den Jemen energischer bekämpfen wollen. Die Gegend von Radaa war über Jahre eine Hochburg von Al Kaida, die da unter der Patronage der jemenitischen Regierung in Sanaa und ihren saudischen Sponsoren standen, bis die Gegend nach der gemeinsamen Machtübernahme von Ansarullah und GPC in Sanaa in gemeinsam von Ansarullah und von den USA ausgerüsteten und ausgebildeten Militär- und Paramilitärkräften des Jemen Ende 2014 von Al Kaida gesäubert wurde. Nachdem Milizionäre von Ansarullah und Sicherheitskräfte des Jemen auch angrenzende Gegenden von Al Kaida gesäubert hatten, hat Saudi Arabien im Verbund mit Al Kaida eine bis heute anhaltende Gegenoffensive mit massiven Bombardierungen durch die Luftwaffe gestartet, um die alten Verhältnisse und die Herrschaft von Al Kaida in weiten Teilen des Jemen wiederherzustellen.

US-Präsident Obama hat einerseits die saudische Bombenoffensive gegen den Jemen unterstützt, etwa durch die Bereitstellung von Munition und Tankflugzeugen, und andererseits ab und an mal vereinzelte Drohnenangriffe gegen hochrangige Mitglieder von Al Kaida im Jemen durchführen lassen, die kaum praktisch Wirkung hatten. Sollte US-Präsident Trump nun stärker gegen Al Kaida im Jemen vorgehen wollen, wofür sowohl sein Wahlprogramm als auch der Angriff in der Nacht zum Sonntag spricht, dann würde er damit die Kräfte von Ansarullah und GPC gegen die saudische Aggression stärken, von der Al Kaida profitiert. Wie der neue US-Präsident Trump sich wirklich zum Jemen positionieren will, ist bislang nicht bekannt, da er sich zum Jemen bislang nicht geäußert hat. Sollte er den Kampf gegen Al Kaida ernst meinen, würde Trump im Jemen aber kaum umhinkommen, sich an die Seite von Ansarullah und dem Militär des GPC gegen die saudisch geführte Kriegsallianz zu stellen, denn im Jemen sind Saudi Arabien und Al Kaida praktisch untrennbar eng miteinander verwoben.

Ansonsten soll es im von westlichen Medien weitgehend vergessenen Krieg gegen den Jemen in den letzten 24 Stunden allein in der Gegend von Mocha an der Küste des roten Meeres rund 120 Tote gegeben haben. Die saudisch geführte Koalition, die vorgeblich eine Exilregierung in Riad unter Fürhung von Ex-Präsident Hadi unterstützt, versucht die Hafenstadt einzunehmen, während die Streitkräfte der international nicht anerkannten Regierung in der Haiputstadt Sanaa und Ansarullah versuchen, das zu verhindern. Die UN teilten indes mit, dass der unter saudischer Blockade stehende Jemen im Jahr 2017 vor einer gewaltigen Hungersnot stehen dürfte und mehr als 2/3 der Bevölkerung Hilfe benötigen.

Nachtrag: Gerade eben hat US-Präsident Trump mit dem saudischen König telefoniert. Hier ist eine Mitteilung dazu:

NEW: White House says King Salman of Saudi Arabia agreed to support safe zones in Syria and Yemen during call with Pres. Trump. pic.twitter.com/6R1vhNwsZd — ABC News (@ABC) January 29, 2017

Vielversprechend sieht das eigentlich nicht aus. Vielleicht hat Sputnik das Wesentliche an dem Telefonat erfasst mit der Schlagzeile: „Trump und Salman unterstützen „strikte Umsetzung“ des Atomdeals mit dem Iran.“ Die Auflösung des Iran-Deals, gegen den Netanjahu und die US-Israel-Lobby so hart gekämpft haben, dürfte damit einstweilen vom Tisch sein.

Mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi hat Trump übrigens auch telefoniert. Da scheint es praktisch nur um Safe Zones für Flüchtlinge im Jemen gegangen zu sein. Offen könnte aber sein, was damit eigentlich gemeint ist. Die VAE unterstützen die Saudis beim Krieg gegen den Jemen, mehr als jeder andere Staat.