Donald Trump ist nun Präsident der USA

Küsschen, Küsschen und schon war Donald Trump im Weißen Haus.

Dann waren noch ein paar Formalitäten zu erledigen und nun ist Trump der 45. Präsident der USA.

Damit ist Donald Trump nun Staatsoberhaupt und Regierungschef des immer noch wirtschaftsstärksten Landes der Welt und Oberbefehlshaber über die am Besten finanzierten Streitkräfte der Welt. Und außerdem hat Donald Trump damit Zugriff auf alle Staatsgeheimnisse der USA bekommen. Wie Politico nochmal zusammengefasst hat, sind das eine Menge. Der Inhalt von abgehörten Telefongesprächen ausländischer Staatschefs zählen dazu ebenso wie Gehaltslisten der von der CIA geschmierten ausländischen Politiker, Special Access Programs der USA, die so geheim sind, dass nur Personen mit besonderer Zugangsberechtigung überhaupt von ihrer Existenz wissen, und natürlich auch die von Obama „Presidential Policy Directives“ genannten präsidentiellen Anordnungen mit Gesetzeskraft, von denen Obama über ein Dutzend so geheim gehalten hat, dass nicht einmal bekannt ist, um was es in diesen geheimen Anordnungen, denen auch ein Budget und Personal zugeordnet werden kann, überhaupt geht. Selbstverständlich kann Donald Trump nun auch selbst solche Geheimgesetze erlassen und sie mit Personal und einem Budget versehen.

Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie Donald Trump seine Machtfülle nutzen wird.