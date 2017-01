Im Angriff von ISIS auf Deir Ezzor liegt auch eine Chance

Seit einigen Tagen gibt es einen großen Angriff von ISIS-Terroristen auf die von Regierungstruppen gehaltenen, aber seit langem von ISIS umzingelten Teile der Großstadt Deir Ezzor im Osten Syriens.

Medienberichten zufolge haben die ISIS-Terroristen da in den letzten Tagen deutliche Erfolge erzielt und den Flughafen, über den die Regierungstruppen und die rund 120.000 umzingelten Einwohner in den letzten Jahren aus der Luft versorgt wurden, unbenutzbar gemacht und von der Stadt abgeschnitten. Auf einer Karte von @PetoLucem vom Montag sieht die Lage in Deir Ezzor etwa wie folgt aus:

Die syrische Armee kämpft aufopferungsvoll gegen die anstürmenden Horden von ISIS-Terroristen, doch es gibt keinen Zweifel, dass die Lage für die syrische Armee und die über 100.000 Zivilisten in Deir Ezzor kritisch ist, was auch westliche Medien berichten. Sollten die ISIS-Terroristen die von Regierungstruppen gehaltenen Teile der Stadt erobern, ist damit zu rechnen, dass ISIS ein größeres Massaker als je zuvor anrichtet. Trotzdem liegt im Angriff von ISIS auf Deir Ezzor auch eine Chance, dass aus dem gegenwärtigen ISIS-Angriff auf Deir Ezzor ein großer Wendepunkt wird, und zwar ein ganz anderer, als ISIS und die Unterstützer von ISIS es sich erhoffen.

Donald Trump und seiner Absicht, die russisch-amerikanischen Beziehungen zu verbessern, bläst in den USA zur Zeit ein unglaublich scharfer Wind von den zionistischen Massenmedien und dem US-Kongress entgegen. Der gegenwärtige ISIS-Angriff auf Deir Ezzor gibt Trump, der in zwei Tagen Präsident wird, ein kaum zu schlagendes Argument für eine militärische Kooperation der USA mit Putin und Assad an die Hand.

Trump müsste als Präsident bloß zu Twittern:

In Deir Ezzor stehen 100.000 unschuldige Zivilisten davor, von ISIS massakriert zu werden. Assad und Putin haben größte Mühe, den Angriff der Terroristen auf Deir Ezzor abzuwehren, vielleicht schaffen sie es nicht. Ich habe als Commander in Chief heute den US-Kommandeur für Syrien angewiesen, sich mit seinen russischen und syrischen Kollegen in Verbindung zu setzen, um sie zu fragen, ob und wie wir ihnen bei der Abwehr des Angriffs der ISIS-Terroristen auf Deir Ezzor helfen können. Möge Gott der Bevölkerung von Deir Ezzor, darunter viele Christen, beistehen!

Sollte das etwa so kommen, könnten die zionistischen Massenmedien und der von Russland-Hassern dominierte US-Kongress praktisch nichts gegen die von Trump gewünschte Kooperation mit Putin und Assad machen, denn sollten sie es versuchen, kann Trump sie als Verräter brandmarken, die auf der Seite von ISIS stehen und mit ihrer starren Haltung die Ermordung von 100.000 Menschen in Kauf nehmen würden. Da würde die US-Bevölkerung klar hinter Trump stehen.

Und wenn die amerikanisch-russisch-syrische Kooperation zur Rettung von Deir Ezzor erfolgreich ist, kann Trump daraus natürlich im nächsten Schritt eine umfassendere Kooperation gegen ISIS, und später dann noch viel mehr, machen. Damit wäre Deir Ezzor dann wirklich ein gewaltiger Wendepunkt geworden.