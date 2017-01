Syrische Armee implementiert nun doch militärische Lösung im Wadi Barada

Nachdem die letzte Waffenstillstands- und Versöhnungsvereinbarung dadurch zusammengebrochen ist, dass Terroristen gestern den Koordinator des Versöhnungskomitees für das Wadi Barada auf dem Rückweg von einer Besprechung mit ihnen hinterrücks erschossen haben, und die Terroristen im Wadi Barada sich damit als völlig unberechenbar und vertragsunfähig gezeigt haben, hat die syrische Armee heute mit der Implementierung einer militärischen Lösung für das Wadi Barada begonnen.

Am Sonntag hat die syrische Armee Al Masdar News zufolge zunächst die direkt südöstlich der Wasserquelle von Ayn Al Fijeh gelegene Ortschaft Ayn Khadar eingenommen. Al Manar meldete anschließend, dass die syrische Armee auch die Anhöhe Ras Sira eingenommen hat, die Ayn Al Fijeh und den westlich davon gelegenen Nachbarort Deir Moqren von Norden her überblickt.

Die zur Reparatur der Wasserversorgung von Damaskus ins Wadi Barada entsandten Techniker mussten sich aufgrund der Entwicklung unverrichteter Dinge zurückziehen, so dass nun immer noch nicht klar ist, wann die von Terroristen aus Wut über die Niederlage ihrer Kumpane in Aleppo sabotierte Wasserversorgung von Damaskus wiederhergestellt werden kann. Die sich im Wadi Barada aufhaltenden Terroristen ihrerseits haben unterdessen angekündigt, das Wasserwerk in Ayn Fijah und die in Tunneln verlaufenden Wasserleitungen nach Damaskus sprengen zu wollen, um sich dadurch an der Bevölkerung von Damaskus für ihre fehlende Unterstützung für den Terrorismus zu rächen.