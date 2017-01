Die Redaktion hat folgender Leserbrief erreicht.

Sie kennen uns und wir kennen Sie. Sie sind der Typ, der mit Milliarden unserer Zwangsgebühren pausenlos Kriegshetze betreibt und dafür fürstlich entlohnt wird. Wir sind die, die keine Lust auf diese Kriege und Ihre dreckige Lügenpropaganda dafür haben, sie aber bezahlen müssen.

Da Sie ja nun die Kommentarspalten unter den Hetzartikeln ihrer Webseite zunehmend zumachen, und wenn Sie sie doch noch mal aufmachen, ihre Zensoren dann fast nur noch belanglosen Unfug durchlassen, möchten wir Ihnen nun hier einen Leserbrief schreiben. Seit einem knappen Jahrzehnt beobachten wir, wie Sie die deutsche Bevölkerung mit reichlich Spin zu Hass gegen den Weltfrieden aufstacheln und mit Fake News auf Terrorkriege einstimmen lassen. In Libyen und Syrien standen und stehen Sie dabei fest an der Seite von Terroristen wie denen von Al Kaida und ihrem False-Flag-Teror und in der Ukraine sitzen Sie in den gleichen Schützengraben wie die Nazi-Banden, die in Kiew Dutzende arglose Demonstranten erschossen haben, um das dem ukrainischen Präsidenten in die Schuhe zu schieben, und die in Odessa Dutzende Menschen, die sich den von Ihnen verherrlichten Nazi-Banden in den Weg stellten, lebendig verbrannt haben.

Uns ist klar, dass der kriegshetzerische und massenmörderische Dreck, den Sie verbreiten lassen, nur auf eine schwere Psychopathie zurückzuführen sein kann. Geheimdienstliche Berichte besagen, dass Sie sich, als Sie vor zehn Jahren in Tel Aviv waren, Prostituierte bestellt haben, die Sie in das Bett pinkeln lassen haben, in dem einst der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Staatsbesuch in Israel geschlafen hat, um so Ihrem Hass auf Wladimir Putin und Ihren perversen sexuellen Neigungen freien Lauf zu lassen. Das jedoch ist dem Bericht zufolge vom Mossad mit versteckten Kameras gefilmt worden, wodurch Sie erstens von Israel erpressbar und zweitens ein Agent Israels geworden sind, der die Aufgabe hat, die Bevölkerung Deutschlands mit dem Einfluss des zionistischen Apartheidregimes und seinen ständigen Kriegsverlangen zu vergiften. Auf Kritik reagieren Sie extrem selbstherrlich, was ein weiterer Beweis für Ihre Abartigkeit ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie sich an unseren Ausführungen zu Ihnen in der Substanz nicht stören, weil sie genau auf der Linie der Art des Journalismus liegen, die Sie bei der mit unseren Zwangsgebühren finanzierten Tagesschau fahren. Uns ist natürlich klar, dass Sie sich dessen bewusst sind, dass Julius Streicher seinerzeit für solch widerwärtige Propaganda aufgehängt wurde. Und sehen Sie, auch Ihre Hetze ist letztlich vergeblich. Die Zeiten ändern sich. Donald Trump wurde zum Führer Ihrer „westlichen Wertegemeinschaft“ gewählt. Die dreckige Lügenpropaganda von Ihnen und Ihren Kumpanen überzeugt das Volk nicht mehr, weder in Deutschland noch in Amerika.

Wir wissen, was Sie getan haben, und Sie wissen es. Hunderttausende Tote haben Sie und Ihre Kumpane auf dem Gewissen. Seien Sie froh, dass nicht mehr die gleichen Standards gelten wie zu der Zeit, als Julius Streicher für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wurde. Aber glauben Sie uns auch das: mit Ihrer gegenwärtigen Propaganda-Orgie gegen Amerika verbessern Sie Ihre Lage ganz gewiss nicht. Im Gegenteil: wenn Sie Ihre Lage verbessern wollen, dann treten Sie zurück und zeigen Sie sich reumütig.

Mit freundlichen Grüßen

Einige Ihrer Zwangsgebührenzahler