Donald Trump macht gegen Fake News mobil

Der designierte US-Präsident Donald Trump nutzte gestern eine Pressekonferenz dazu, um Front gegen den konstanten Strom von Fake News zur Durchsetzung der von der zionistisch-wahhabitischen Terrorachse gewünschten Kriegspolitik zu machen, und er nannte dabei mit CNN auch einen der führenden permanenten Verbreiter von Fake News beim Namen.

Die massenmediale Hasbara lässt keine noch so groteske Lügengeschichte aus, um zu versuchen, Donald Trump zu verunglimpfen und seinen Versuch, die Außenpolitik der USA auf eine weniger Russland-feindliche Linie zu bringen. Die Golden-Shower-Geschichten von Christopher David Steele waren so offensichtlich Fake News zur Rufschädigung von Donald Trump wegen seiner Unwilligkeit zum Kalten Krieg gegen Russland, dass über Monate hinweg außer der notorischen Lügenseite Mother Jones niemand den Blödsinn bringen wollte. Doch wo die Anhörung zur Bestätigung von Rex Tillerson für den Posten von Trumps Außenminister im von der Israel-Lobby dominierten Senat anstand, versuchte CNN mit den offensichtlich total zusammengelogenen Steele-Memos doch Stimmung gegen Trump zu machen, und nachdem BuzzFeed den lächerlichen Unfug komplett veröffentlichte, sprang praktisch die ganze Lügenpresse der sogannnten westlichen Wertegemeinschaft, so in Deutschland beispielsweise die mit Zwangsgebühren finanzierte Lügenschleuder Tagesschau, auf den Zug auf.

Donald Trump ließ diese grobschlächtige Lügenattacke nicht unbeantwortet und fragte angesichts des Vorgehens von Geheimdiensten und Lügenpresse auf Twitter, ob man denn in Nazi-Deutschland lebe. Und auch auf seiner Pressekonferenz ging Trump auf die Fake News ein, und er nannte sowohl „den Haufen Müll“ BuzzFeed als auch das Fake-News-Network CNN beim Namen. Unverschämt wie die Lügenbande von CNN ist, verlangte CNN-Mann Jim Acosta daraufhin auf der Pressekonferenz, Donald Trump eine Frage stellen zu dürfen, und versuchte, um die Durchsetzung seines Wunsches zu erzwingen, durch pausenloses Drüberreden, Donald Trump das Wort abzuschneiden. Trump ließ es nicht mit sich machen, und er beantwortete auch die Frage des CNN-Mannes, ob er ihm eine Frage stellen dürfe. Nein, das dürfe er nicht, denn ihr seid Fake News, sagte Trump dem CNN-Mann:

Und inzwischen bekam Donald Trump für seine Mobilmachung gegen die Fake News überraschende Rückendeckung von Obamas nationalem Geheimdienstdirektor James Clapper, der die Steele-Memos aus nicht glaubwürdig bezeichnete, wie selbst die deutsche Hasbara-Seite Tagesschau inzwischen zugeben musste.

So wie es aussieht, ist damit der Versuch der Lügenpresse, den Wahlsieg von Trump dadurch zu diskreditieren, dass sie ihn auf Fake News zurückführten, gescheitert. Anstelle von Trump und seinen Unterstützern stehen nun vornehmlich die Lügenschleudern der zionistischen Kriegsmafia, allen voran CNN und BuzzFeed, wegen der Verbreitung von Fake News am Pranger. Die überzogenen Fake News der „Steele-Memos“ könnten damit genau zum gegenteiligen des beabsichtigten Effektes führen, nämlich, dass Trump es künftig einfacher haben wird, eine konstruktivere Russland-Politik gegen die zionistische Kriegsmafia und ihre Lügenschleudern durchzusetzen.