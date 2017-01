Offensive der wahhabitischen Terrorachse nahe des Bab Al Mandeb

Wie das in Dubai erscheinende Blättchen „Gulf News“ jubelt, soll eine unter saudischer Führung geführte Offensive des Militärs der Vereinigten Arabischen Terroremirate, verbündeter Wahhabiten und ihren Söldnern nahe des Bab Al Mandeb die Regierung in der Hauptstadt Sanaa hart treffen, da damit bei einem weiteren Erfolg in Mocha ihr Waffennachschub aus Somalia gekappt werden könne.

Zuvor hatten die Gulf News euphorisch gemeldet, wahhabitische Söldner hätten mit einer Offensive nördlich des Bab al Mandeb die Küstenstadt Dhobab aus der Hand der Kräfte des Obersten Politischen Rates erobert, dabei mindestens 30 ihrer Gegner, überwiegend Soldaten der Republikanischen Garde des Jemen gefangen genommen und dieser Erfolg würde sie nun in die Lage versetzen, die jementische Militärbasis in den Omeri-Bergen angreifen zu können, womit nun auch bereits begonnen worden sei. Die zionistisch-wahhabitische Propaganda-Schleuder AFP meldete, bei der Offensive seien mindestens 55 Soldaten der Regierung in Sanaa sowie 13 wahhabitische Söldner ums Leben gekommen, wobei da freilich von der UNO-gestützten Fiktion ausgegangen wird, dass die Regierung des Jemen nicht in den Regierungsgebäuden in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa, sondern im Hotelzimmer des jemenitischen Ex-Präsidenten Hadi in der saudischen Hauptstadt Riad ihren Sitz hat, und die saudisch geführte wahhabitische Terrorachse nicht gegen die Streitkräfte des Jemen, sondern gegen nordjemenitische Houthi-Milizen Krieg führt. Press TV berichtete, dass die Offensive nahe des Bab Al Mandeb begleitet wurde von saudischen Luftangriffen in den Provinzen Sanaa, Saada, Marib und Taizz, wobei es einige Tote gab und zivile Infrastruktur zerstört wurde.

Wie gewohnt hat das sich aufgrund seiner vielen Petrodollars besonders stark fühlende saudisch-wahhabitische Terrorregime also mal wieder einen Waffenstillstand dazu genutzt, um eine weitere Großoffensive gegen den Jemen vorzubereiten. Die jemenitische Nachrichtenagentur Saba News meldete, dass die Luftwaffe der von den US-Zionisten unterstützten saudischen Diktatur am heutigen Montag auch schon sechs Luftangriffe auf Einwohner der Stadt Mocha sowie weitere Angriffe in anderen Gebieten geflogen ist.

Es ist das erste Mal seit vielen Monaten, dass die saudisch geführte Terrorachse mit einer Offensive im Jemen tatsächlich mal am Boden ein paar Kilometer vorwärts gekommen ist. Im Oktober 2016 sah die Lagekarte vom Jemen beispielsweise ziemlich genau so aus wie sie im Mai 2016 ausgesehen hat:

Der Krieg der saudisch geführten Terrorachse hat zu einer schweren humanitären Katastrophe im Jemen geführt, in der gegenwärtig UNICEF zufolge etwa alle zehn Minuten ein Kind an Unterernährung stirbt. Die von Zionisten dominierte sogenannte „westliche Wertegemeinschaft“ unterstützt die wahhabitische Terrorachse bei ihrem Krieg gegen den Jemen natürlich, weil sie bezüglich des Jemen wie bei Syrien aus prinzipiellen Gründen der Meinung ist, die Legitimität der Regierung eines Landes sei daran zu erkennen, dass sie ihren Sitz in Hotelzimmern im benachbarten Ausland hat und mit Al-Kaida-Terroristen unter einer Decke steckt.

Unklar ist bislang noch, ob die USA als führende zionistsiche Macht nach der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident an ihrer Unterstützung für den saudisch-wahhabitischen Terrorkrieg gegen den Jemen etwas ändern, wobei Trump das, wenn er denn wollen sollte, schon am ersten Tag seiner Präsidentschaft tun könnte.