Kampfhandlungen zur Befreiung des Wadi Barada wiederaufgenommen

Nachdem eine Vereinbarung zum Waffenstillstand geplatzt ist, weil Terroristen sich ihrer vereinbarten Evakuierung nach Idlib verweigerten und Techniker angegriffen haben, die die von Terroristen sabotierte Wasserversorgung von Damaskus reparieren sollten, haben die syrische Armee und ihre Partner am heutigen Sonntag die Kampfhandlungen zur Befreiung des Wadi Barada vom Terrorismus wiederaufgenommen.

Mindestens zwei Kommandeure der Terrorgruppen im Wadi Barada kamen seitdem bei den wiederaufgenommenen Auseinandersetzungen ums leben. Wie ein Video des Militärmedienzentrums zeigt, hat die syrische Armee bereits die Kontrolle über eine Bergstellung, von der aus sie die wesentliche Einrichtung zur Wasserversorgung von Damaskus in Ain Al-Fijah überblicken kann:

Wie umfangreich die wiederaufgenommenen Kampfhandlungen im Wadi Barada sein werden, ist noch unklar. Denkbar ist durchaus, dass den Terroristen im Wadi Barada in naher Zukunft einfällt, dass sie die am Freitag geschlossene Waffenstillstandsvereinbarung eigentlich doch ganz prima finden und sie viel lieber grüne Busse hätten, die sie nach Idlib evakuieren, als von gelben Bulldozern bestattet zu werden, womit die Kampfhandlungen dann wohl, wenn die Terroristen das ernst meinen, jederzeit wieder eingestellt werden könnten. Für den Fall, dass die Terroristen sich anders entscheiden sollten, hat die syrische Armee allerdings bereits weitere Verstärkungen an die Fronten des Wadi Barada verlegt, mit denen sie, wenn nötig, die Befreiung des Wadi Barada komplett militärisch durchführen kann.