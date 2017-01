Irakische Sicherheitskräfte wollen Euphrat bis zur syrischen Grenze befreien

Wie Press TV berichtet haben die 7. Division der irakischen Armee, Polizeikräfte und Volksmobilisierungseinheiten am heutigen Donnerstag von Haditha aus eine Operation zur Befreiung der am Euphrat im Westen der Provinz Anbar gelegenen Ortschaften Anah, Rawa and al-Qaim aus der Hand von ISIS-Terroristen gestartet.

Wenn die heute gestartete Operation am Euphrat abgeschlossen ist, ist die irakische Armee damit am Euphrat bis zur syrischen Grenze vorgerückt. Eine Karte von vor einer Woche zeigt ungefähr die gegenwärtige Lage in der Provinz Anbar.

Da die meisten der irakischen Sicherheitskräfte nach wie vor bei der Operation zur Befreiung der von ISIS-Terroristen beherrschten Millionenstadt Mossul eingesetzt sind und sie da wohl auch noch eine ganze Weile gebunden bleiben werden, ist allerdings nicht mit schnellen Fortschritten am Euphrat zu rechnen. Nichtsdestotrotz dürfte durch die Operation am Euphrat eine weitere Front entstehen, die die Terrorgruppe ISIS weiter unter Druck setzt und den Zusammenbruch der Terrorgruppe beschleunigt. Etwas Entlastung könnte die Operation auch für die syrische Armee und ihre Partner bringen, die in Deir Ezzor und westlich von Palmyra gegen die Terrorgruppe ISIS kämpfen.