Weitere Gebiete im Großraum Damaskus befriedet

Am heutigen Dienstag ist es der syrischen Armee und ihren Partnern gelungen, weitere Gebiete südwestlich, nordwestlich und östlich von Damaskus zu befrieden.

Aus dem Gebiet südwestlich von Damaskus wurde gemeldet, dass Versöhnungen in den Ortschaften Beit Sabr, Kafr Hawar und Beit Teema erfolgreich waren und grüne Busse unterwegs sind, um die nicht versöhnungsbereiten Terroristen von dort zu Al Kaida nach Idlib zu evakuieren. Ähnliche Versöhnungen sind auch in Kanakir, Zakiyah und Al Taybeh etwas weiter östlich unterwegs. Von PetoLecem gibt es eine Karte dazu:

Aus dem Gebiet nordwestlich von Damaskus wurde gemeldet, dass die syrische Armee und Hisbollah gegen Terroristen in den Orten Ain Al Fejah und Basimah im Wadi Barada vorgegangen sind und dabei im Ort Basimah Fortschritte gemacht haben, wodurch sie ihrem Ziel, die Wasserversorgung von Damaskus gegen die anhaltende terroristische Sabotage zu sichern, näher gekommen ist. Unterstützer von Al Kaida und Co versuchen gegen diese Fortschritte der syrischen Armee und ihrer Partner im Wadi Barada gegenwärtig eine Propaganda-Kampagne zu fahren, der zufolge die syrische Armee und Hisbollah mit der Sicherstellung der Wasserversorgung von Damaskus den von der Türkei und Russland ausgehandelten Waffenstillstand brechen würden. Da die die Wasserversorgung von Damaskus im Wadi Barada beherrschende Terrorgruppe Al Kaida vom Waffenstillstand ausgenommen ist, lügen die Freunde von Al Kaida in der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft, es würde da gar keine Al-Kaida-Terroristen geben, obwohl Al Kaida ganz stolz damit bei Facebook hausieren geht, dass sie da die Kontrolle haben.

Östlich von Damskus sind die von der saudisch-wahhabitischen Diktatur unterstützten Takfiri-Gruppen Islam-Armee und Failaq Al Rahman mit ihrem Versuch gescheitert, eine frisch eroberte Luftverteidigungsbasis nahe der Ortschaft Hazrama im Osten der Terroristentasche Ost-Ghouta zu halten. Die syrische Armee und Hisbollah haben da bei einem Konter heute nicht nur die Kontrolle über die Luftverteidigungsbasis zurückerlangt, sondern sind zur Sicherheit auch in der Umgebung der attackierten Basis etwas vorgerückt.

Der Flickenteppich aus noch unbefriedeten und teilweise befriedeten Gebieten, durch die die Saudis und Israelis Waffen an die große Terrortasche Ost-Ghouta schmuggeln, ist damit heute wieder etwas sicherer geworden, aber bis der Terrorismus im Großraum Damaskus besiegt ist, bleibt noch viel zu tun.