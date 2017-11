Nochmal ein paar grundsätzliche Worte zur „westlichen Wertegemeinschaft“

Es fällt immer mehr auf und immer mehr Menschen sprechen es an, dass die Kultur der westlichen Welt offensichtlich bankrott ist und der Ausdruck „Westliche Wertegemeinschaft“ nichts anderes als ein beißend sarkastischer Euphemismus für eine global agierende Verbrecherstruktur ist, deren Ziele im Wesentlichen aus Unterwerfung, Plünderung und Ausbeutung bestehen und deren Methoden vornehmlich auf Desinformation, Terror und Angriffskrieg basieren.

Rainer Mausfeld, Professor für Allgemeine Psychologie und weit bekannt für seinen spektakulären Vortrag „Warum schweigen die Lämmer?,“ hat kürzlich Marko Junghänel ein Interview gegeben, das vorgestern bei Hintergrund veröffentlicht wurde. Rainer Mausfeld hat in diesem sehr lesens- und bedenkenswerten Interview unter anderem auch einige treffende Worte zur westlichen Wertegemeinschaft gesagt:

Die abendländischen Kulturen, die heute in dem kulminieren, was sich selbst als „westliche Wertegemeinschaft“ zelebriert, haben den Weg der Gewalt kultiviert. Sie haben von den Kreuzzügen über den Kolonialismus und seiner „mission civilisatrice“ bis zum gegenwärtigen „humanitären Imperialismus“ die wohl größte Blutspur in der Geschichte des Menschen hinterlassen. Zugleich haben sie die ausgefeiltesten Formen von Doppelmoral und Heuchelei entwickelt, der zufolge selbst unsere größten Gräueltaten lediglich Ausdruck unserer gutwilligen und uneigennützigen Bemühungen um das Allgemeinwohl und den zivilisatorischen Fortschritt der Menschheit seien. Nur wenn wir uns unserer geschichtlichen Verantwortlichkeiten für diesen Weg der Gewalt bewusst werden, können sich Chancen eröffnen, die es überhaupt aussichtsreich machen könnten, von Zukunft der Menschheit zu sprechen.

Imam Sayyid Ali Khamenei hat im Jahr 2015 in einem Brief an die Jugend in Europa und Nordamerika ganz ähnlich auf diesen eigentlich unstrittigen Sachverhalt aufmerksam gemacht:

Ihr selbst könnt mit einem kurzen Blick auf die jüngsten kritischen Geschichtsstudien erkennen, dass in der neuen Geschichtsbeschreibung das unaufrichtige und betrügerische Verhalten westlicher Staaten gegenüber anderen Völkern und Kulturen auf der Welt gerügt worden ist. Die Geschichte Europas und Amerikas schämt sich wegen des Sklaventums. Sie schaut verlegen zu Boden wegen der Kolonialzeit und wegen des Unrechts an Farbigen und Nicht-Christen. Eure Forscher und Historiker erklären aufrichtig, dass sie sich wegen des Blutvergießens schämen, welches im Namen der Religion zwischen Katholiken und Protestanten oder im Namen der Nationalität und der Volkszugehörigkeit im Ersten und Zweiten Weltkrieg erfolgt ist. Dieses Geständnis verdient selbstverständlich Anerkennung. Ich will auch gar nicht die Geschichte tadeln, wenn ich einen Ausschnitt aus dieser langen Liste nenne, sondern ich möchte, dass Ihr Eure Intellektuellen fragt, warum das kollektive Gewissen im Westen immer erst mit einer Verzögerung von mehreren Jahrzehnten und manchmal mehreren Jahrhunderten aufwacht. Warum ist die Korrektur des kollektiven Gewissens immer auf die weit zurückliegende Vergangenheit gerichtet und nicht auf die aktuellen Probleme?

In seinem bei Hintergrund veröffentlichten Interview gibt Rainer Mausfeld auf diese Frage von Ali Khamenei so etwas wie eine Antwort:

Das Unsichtbarmachen von Macht- und Besitzverhältnissen ist natürlich in einer „marktgerechten Demokratie“‘ wichtiger denn je. Ein ganz zentrales Hilfsmittel dazu ist die affektive und kognitive Desorientierung all derjenigen, die nicht zur besitzenden Klasse – oder, wie es im 18. Jahrhundert hieß, zur „verzehrenden“ Klasse – gehören. Um die tatsächlichen Machtverhältnisse zu verdecken, bedienen sich die Machteliten einer großen Schar bereitwilliger Intellektueller, die mit hohem gedanklichen Aufwand Interpretationsrahmen und Manipulationstechniken bereitstellen, durch die sich die Interessen der herrschenden Klasse als gesellschaftliche Allgemeininteressen darstellen lassen oder durch die sich politische Lethargie erzeugen lässt. Die entsprechenden Mechanismen einer politischen Desorientierung sind strukturell tief in alle Sozialisationsinstanzen unserer Gesellschaft eingewoben, insbesondere in Schulen und Universitäten. Folglich sind gerade diejenigen, die diese Sozialisationsinstanzen am längsten durchlaufen haben, in einer so tiefen Weise indoktriniert, dass sie die Indoktrination zumeist gar nicht mehr als solche wahrnehmen, sondern sie als kaum noch hinterfragbare Selbstverständlichkeiten ansehen. Im Bereich des Journalismus hat dieser Effekt gegenwärtig Ausmaße erreicht, die für eine Demokratie und die mit ihr verbundenen Ziele, wie soziale Gerechtigkeit oder eine Friedenssicherung, verhängnisvoll sind.

Gäbe es die sehr effektive Indokrinierung durch eine völlig korrupte und gehirngewaschene intellektuelle Führungsklasse in der westlichen Welt nicht, dann könnte man einfach erkennen, was auf der Welt los ist. Hier zum Beispiel sehen wir auf einem Foto die „westliche Wertegemeinschaft“ beim Export von „Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten“ mit der Methode Angriffskrieg in den westasiatischen Staat Irak:

Es gibt in der jüngeren Geschichte unzählige völlig unstrittige Belege, Bilder und Videos von der Tätigkeit der westlichen Wertegemeinschaft, von Folter, Terror und Massenmord nach innen wie außen, von der Entrechtlichung und Prekariarisierung der Arbeitnehmerschaft, der Verschleuderung von Staatsvermögen und Mega-Bail-Outs für kriminelle Bankster, NSA-Totalüberwachung und Guantanamo im Inneren über globale Drohnenmorde, Terror, False-Flag-Terror und Angriffskriege der westlichen Wertegemeinschaft und ihrer Speerspitzen wie dem israelischen Apartheidregime und den angeschlossenen Feudaldiktaturen Saudi Arabien und Katar, an Orten wie Palästina, Jugoslawien, Libyen, Bahrain, Syrien, der Ukraine und Jemen bis hin zu reihenweise aufgeflogenen westlichen Angriffskriegslügen im Äußeren.

Um das Wesen der westlichen Wertegemeinschaft zu erkennen muss man bloß hinschauen, ohne sich von den unzähligen Manipulationstechniken der westlichen Wertegemeinschaft das Gehirn vernebeln zu lassen, und schon wird die die Jahrhunderte durchziehende und bis heute fortdauernde autobahnbreite globale Blutspur der global agierenden Verbrecherstruktur der gegenwärtig von Wall Street, Hollywood, Israel-Lobby und ihren skupellosen Kumpanen und gehirngewaschenen Lakaien geführten westlichen Wertegemeinschaft unübersehbar.

